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11 мая 2021, 11:00 30

В Минздраве предупредили о четвертой волне COVID-19 в Украине

11 мая 2021, 11:00 30
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"Индийский" штамм коронавируса зафиксировали в Польше, Румынии и ряде других стран Европы
"Индийский" штамм коронавируса зафиксировали в Польше, Румынии и ряде других стран Европы
Фото: из открытых источников
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Несмотря на то, что Украина прошла третью волну пандемии коронавируса, может быть еще четвертая волна заболеваемости COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, сейчас "совершенно не время расслабляться".

Мы прогнозируем, что у нас может быть четвертая волна коронавируса. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был жесткий", - сказал Степанов.

Также он назвал симптомы нового штамма коронавируса, который распространяется в Индии. По словам министра, этот штам более агрессивен, чем штаммы из Южно-Африканской Республики и Великобритании.

Миром распространяется новый штамм коронавируса. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла", - рассказал Степанов.

Он добавил, что "индийский" штамм "подбирается к Украине", его зафиксировали в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.

Напомним, ранее Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса.

коронавирус Украина заявление Минздрав пандемия Максим Степанов

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