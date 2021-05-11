Записанных на вакцинацию через "Дію" будут прививать вне очереди

Прививки планируют проводить в специально выделенные дни на выходных

Прививки планируют проводить в специально выделенные дни на выходных

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подал предложение, чтобы люди, которые записались на прививку от коронавируса через приложение "Дія", проходили вакцинацию в отдельные дни. Президент поддержал такое решение.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.

Так, на совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на вакцинацию через приложение "Дія".

Президент поддержал предложение министра здравоохранения по внедрению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тех, кто сейчас записался в "Дію", 532 тысячи.

Напомним, в Украине за 10 мая COVID-19 обнаружили у 2208 человек, госпитализировали 1084 человека, зафиксировано 119 летальных исходов, 8617 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 21 974 тестирования на коронавирус.