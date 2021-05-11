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11 мая 2021, 12:59 3

В Украине обновили зоны карантина: "красных" регионов нет

11 мая 2021, 12:59 3
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Превышение уровня госпитализаций больных коронавирусной инфекцией не зафиксировано ни в одной из областей
Превышение уровня госпитализаций больных коронавирусной инфекцией не зафиксировано ни в одной из областей
Фото из открытых источников
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В Украине сейчас Киев и 16 областей отнесены к желтой зоны эпидопасности, в "оранжевой" зоне эпидемической опасности находятся восемь областей.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Сообщается, что превышение уровня госпитализаций больных коронавирусной инфекцией не зафиксировано ни в одной из областей.

В "оранжевой" зоне эпидемической опасности находятся восемь областей - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская, Черкасская. В желтой зоне, согласно данным Минздрава, находятся Киев и другие 16 регионов.

Показатель госпитализаций больных коронавирусной болезнью выше определенного у 60 на 100 тыс. населения не зафиксирован ни в одном регионе.

Напомним, в Украине за 10 мая COVID-19 обнаружили у 2208 человек, госпитализировали 1084 человека, зафиксировано 119 летальных исходов, 8617 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 21 974 тестирования на коронавирус.

коронавирус Украина карантин Минздрав зона

 
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