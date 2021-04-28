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28 апреля 2021, 11:40 3

До введения электронных больничных остался один нормативный документ, - Минздрав

28 апреля 2021, 11:40 3
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Он сейчас на согласовании в центральных органах власти
Он сейчас на согласовании в центральных органах власти
Фото из открытых источников
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Министерство здравоохранения призывает медучреждения обеспечить полную готовность к запуску электронных больничных.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер на пресс-брифинге в Киеве в среду, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На прошлой неделе Минздрав обновил данные в разрезе регионов по состоянию готовности полного перехода медучреждений на электронные больничные и отказа от бумажных бланков. Мы видим общую положительную динамику, но я хотел бы обратить внимание регионов, где обеспечена частичная готовность, в частности Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и Киева, - призываю медучреждения подключиться к системе eHealth в кратчайшие сроки, - сказал он.

Замминистра добавил, что медицинские информационные системы работают над созданием специального функционала для выдачи электронных больничных.

Кроме того, Минздрав разработал и отправил на согласование центральных органов власти приказ о некоторых вопросах формирования и выдачи медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Мы ожидаем утверждения этого порядка. Он станет последним нормативным документом, который позволит полностью запустить в Украине работу электронных больничных, - сказал Кучер.

Как сообщалось, еще в прошлом году в Минздраве рассказывали, когда в Украине введут электронный больничный. Систему завершат тестировать через несколько недель.

Минздрав больничный электронный документооборот Министерство документ

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