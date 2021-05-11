МВД может отменить рассылку водителям "писем счастья" - Аваков

В таких письмах присылают постановления о штрафах за нарушение правил вождения

В таких письмах присылают постановления о штрафах за нарушение правил вождения

Фото: из открытых источников

В ближайшее время большинство водителей перестанут получать сообщения о нарушении правил дорожного движения (так называемые "письма счастья").

Об этом в ходе форума "Украина 30" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сообщения не будут получать водители, которые сразу оплатили штраф.

До 90% оплаты штрафов происходит до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время изменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья", что позволит сэкономить примерно 6 млн гривен государственных средств в месяц", - рассказал Аваков.

Напомним, ранее Рада приняла закон об увеличении штрафов для водителей и пешеходов.