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11 мая 2021, 13:12 4

МВД может отменить рассылку водителям "писем счастья" - Аваков

11 мая 2021, 13:12 4
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В таких письмах присылают постановления о штрафах за нарушение правил вождения
В таких письмах присылают постановления о штрафах за нарушение правил вождения
Фото: из открытых источников
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В ближайшее время большинство водителей перестанут получать сообщения о нарушении правил дорожного движения (так называемые "письма счастья").

Об этом в ходе форума "Украина 30" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сообщения не будут получать водители, которые сразу оплатили штраф.

До 90% оплаты штрафов происходит до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время изменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья", что позволит сэкономить примерно 6 млн гривен государственных средств в месяц", - рассказал Аваков.

Напомним, ранее Рада приняла закон об увеличении штрафов для водителей и пешеходов.

МВД Арсен Аваков ПДД нарушение штраф

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