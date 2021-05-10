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10 мая 2021, 10:44 1421

Смертельное ДТП на Ровенщине: погибла семья с малолетним ребенком

10 мая 2021, 10:44 1421
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Водитель микроавтобуса находится в больнице с многочисленными травмами 
Водитель микроавтобуса находится в больнице с многочисленными травмами 
Фото: Нацполиция
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В Ровенской области в результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибла целая семья – мужчина, его жена и полуторамесячный ребенок.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Согласно данным полиции, водитель автомобиля "Аudi А4" - 34-летний житель Ровно, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter" под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области.

От полученных в ДТП травм на месте происшествия погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын. Жена водителя скончалась в больнице.

У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь женщине не удалось: через несколько часов она скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Водителя микроавтобуса из покореженного авто доставали спасатели. Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 8 мая в селе Антополь Житомирской области легковушка ВАЗ столкнулся с деревом. Погибли водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля.

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