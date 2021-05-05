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05 мая 2021, 15:29 271

В Одесской области дотла сгорел пассажирский автобус - ГСЧС

05 мая 2021, 15:29 271
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Причина возгорания пока не установлена
Причина возгорания пока не установлена
Фото: ГСЧС
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На трассе Одесса - Киев прямо на ходу загорелся двухэтажный пассажирский автобус. Предварительно, обошлось без жертв.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.

05 мая в 14:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса возле с. Ревное 361 км. автодороги Киев-Одесса Ширяевского района", - говорится в сообщении.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем маршрутного автобуса Одесса - Киев.

Пассажиры вышли из автобуса самостоятельно.

Сейчас движение транспорта на трассе замедленно, образовалась пробка.

Напомним, 29 апреля в столице дотла сгорел автобус.

транспорт автобус пассажир спасатели ГСЧС

 
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