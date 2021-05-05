В Одесской области дотла сгорел пассажирский автобус - ГСЧС
Причина возгорания пока не установлена
Причина возгорания пока не установлена
На трассе Одесса - Киев прямо на ходу загорелся двухэтажный пассажирский автобус. Предварительно, обошлось без жертв.
Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС Украины.
05 мая в 14:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса возле с. Ревное 361 км. автодороги Киев-Одесса Ширяевского района", - говорится в сообщении.
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем маршрутного автобуса Одесса - Киев.
Пассажиры вышли из автобуса самостоятельно.
Сейчас движение транспорта на трассе замедленно, образовалась пробка.
Напомним, 29 апреля в столице дотла сгорел автобус.
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