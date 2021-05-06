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06 мая 2021, 12:19 713

СБУ заблокировала нелегальный канал пассажирских перевозок из ОРДЛО

06 мая 2021, 12:19 713
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Организаторы рейсов платили "налоги" боевикам
Организаторы рейсов платили "налоги" боевикам
Фото: СБУ
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СБУ заблокировала трафик подпольных пассажирских перевозок с территории ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении. Часть денег от нелегального бизнеса дельцы платили в "бюджет" незаконных вооруженных формирований.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Для перевозки пассажиров организаторы противоправной деятельности использовали "маршрут" через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.

Организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, который для организации нелегальных перевозок использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно дельцы совершали до пяти рейсовых поездок", - говорится в сообщении.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители разоблачили в пункте пропуска "Гоптовка" транспортные средства участников схемы. Сейчас один из злоумышленников задержан, ему сообщено о подозрении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила группировку, которая продавало наркотики в Харьковской и Полтавской областях.

ОРДЛО СБУ транспорт боевики граница

 
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