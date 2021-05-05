"Укрзализныця" возобновила сообщение на Житомирщине

Это был последний регион, где действовали ограничения на посадку и высадку пассажиров

Это был последний регион, где действовали ограничения на посадку и высадку пассажиров

Фото: из открытых источников

Начиная с сегодня, 5 мая, "Укрзализныця" возобновляет посадку и высадку на станциях Житомирской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци". В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичах, Олевск", - говорится в сообщении. В частности, речь идет о таких поездах: №13/14 Киев - Солотвино;

№29/30 Киев - Ужгород;

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№58/57 Ковель - Одесса;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№98/97 Ковель - Киев;

№134/133 Николаев - Рахов;

№142/141 Львов - Бахмут;

№188/187 Ковель - Николаев;

№743/744 Киев - Львов. Теперь все поезда в стране курсируют по графику, поскольку нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении. Напомним, в Житомирской области отменили "красную” зону карантина.

.