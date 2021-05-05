"Укрзализныця" возобновила сообщение на Житомирщине
Это был последний регион, где действовали ограничения на посадку и высадку пассажиров
Это был последний регион, где действовали ограничения на посадку и высадку пассажиров
Начиная с сегодня, 5 мая, "Укрзализныця" возобновляет посадку и высадку на станциях Житомирской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичах, Олевск", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о таких поездах:
- №13/14 Киев - Солотвино;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №58/57 Ковель - Одесса;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №134/133 Николаев - Рахов;
- №142/141 Львов - Бахмут;
- №188/187 Ковель - Николаев;
- №743/744 Киев - Львов.
Теперь все поезда в стране курсируют по графику, поскольку нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.
Напомним, в Житомирской области отменили "красную” зону карантина.
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