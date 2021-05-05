08:59  05 мая
В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
11:42  05 мая
Госпогранслужба готова к введению паспортов вакцинации
08:11  05 мая
Сутки в ООС: зафиксировано 6 новых нарушений режима " тишины"
UA | RU
UA | RU
05 мая 2021, 09:14 221

"Укрзализныця" возобновила сообщение на Житомирщине

05 мая 2021, 09:14 221
Читайте також українською мовою
Это был последний регион, где действовали ограничения на посадку и высадку пассажиров
Это был последний регион, где действовали ограничения на посадку и высадку пассажиров
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Начиная с сегодня, 5 мая, "Укрзализныця" возобновляет посадку и высадку на станциях Житомирской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В связи с этим, Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичах, Олевск", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о таких поездах:

  • №13/14 Киев - Солотвино;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • №58/57 Ковель - Одесса;
  • №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №134/133 Николаев - Рахов;
  • №142/141 Львов - Бахмут;
  • №188/187 Ковель - Николаев;
  • №743/744 Киев - Львов.

Теперь все поезда в стране курсируют по графику, поскольку нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.

Напомним, в Житомирской области отменили "красную” зону карантина.

Укрзализныця вокзал Житомирская область поезд пассажир

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram