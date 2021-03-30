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30 марта 2021, 18:13 6

Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным

30 марта 2021, 18:13 6
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Соответствующий закон поддержала Верховная Рада
Соответствующий закон поддержала Верховная Рада
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Сегодня, 30 марта депутаты проголосовали за проект закона, который предоставляет статус полноценного документа электронной версии паспорта в смартфоне.

Об этом стало известно из трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

Соответствующий законопроект №4355 поддержали 302 народных депутата. Он начнет действовать с 23 августа.

Мы - первая страна, где электронные паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как их физические аналоги. Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, законопроект вносит следующие новации:

  • закрепляет определение терминов "е-паспорт", "е-паспорт для выезда за границу";
  • устанавливает, что е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно и могут предъявляться по территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы и линии разграничения с оккупированными территориями;
  • предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и код налогоплательщика.

Федоров отметил, что теперь можно использовать цифровые паспорта наравне с бумажными и не волноваться, если забыл бумажный документ дома. Всегда можно использовать паспорт в приложении "ДіЯ".

Открытие банковского счета онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете", - добавил Федоров.

Напомним, Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации", он предлагает последовать примеру и опыту передовых мировых держав.

паспорт Дія Михаил Федоров диджитализация Верховная Рада голосование

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