12:07  26 февраля
На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
11:51  26 февраля
Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма
08:31  26 февраля
На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2021, 11:59 53

На COVID-вакцинацию можно будет записаться с помощью приложения "Дія" - глава Минцифры

26 февраля 2021, 11:59 53
Читайте також українською мовою
Услуга заработает уже со следующего месяца
Услуга заработает уже со следующего месяца
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уже скоро можно будет стать в очередь на вакцинацию с помощью приложения "Дія", а перевод процесса в электронный формат позволит провести регистрацию в несколько кликов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Перевод процесса (запись на вакцинацию, - ред.) в электронный формат позволит провести регистрацию в несколько кликов, а потом будет оповещение о месте, дате и времени процедуры", - отметил он.

Министр также сообщил о проведении успешных переговоров с Минобороны, которые позволят с помощью ID-паспорта получать или менять прописку без посещения военкоматов. Однако речь идет о тех гражданах, которые не являются уклонистами и не имеют других проблем с комиссариатами.

Также Федоров прокомментировал возможность проведения онлайн-выборов. По его словам, "сейчас задачи ставятся на ближайшие 3 года. Вопрос организации голосования онлайн запланирован на 4 год. Поэтому к нему перейдут после выполнения первостепенных задач".

Напомним, ранее Степанов назвал число COVID-привитых в Украине на второй день вакцинации.

вакцинация Минцифры министр коронавирус техника

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
Все публикации »
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua