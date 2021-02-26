На COVID-вакцинацию можно будет записаться с помощью приложения "Дія" - глава Минцифры

Услуга заработает уже со следующего месяца

Услуга заработает уже со следующего месяца

Фото: из открытых источников

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что уже скоро можно будет стать в очередь на вакцинацию с помощью приложения "Дія", а перевод процесса в электронный формат позволит провести регистрацию в несколько кликов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Перевод процесса (запись на вакцинацию, - ред.) в электронный формат позволит провести регистрацию в несколько кликов, а потом будет оповещение о месте, дате и времени процедуры", - отметил он.

Министр также сообщил о проведении успешных переговоров с Минобороны, которые позволят с помощью ID-паспорта получать или менять прописку без посещения военкоматов. Однако речь идет о тех гражданах, которые не являются уклонистами и не имеют других проблем с комиссариатами.

Также Федоров прокомментировал возможность проведения онлайн-выборов. По его словам, "сейчас задачи ставятся на ближайшие 3 года. Вопрос организации голосования онлайн запланирован на 4 год. Поэтому к нему перейдут после выполнения первостепенных задач".

Напомним, ранее Степанов назвал число COVID-привитых в Украине на второй день вакцинации.