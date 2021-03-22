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22 марта 2021, 15:59 9

Украинцев, которые записались на COVID-вакцинацию через "Дию", хотят прививать в первую очередь

22 марта 2021, 15:59 9
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Министерство, по словам Степанова, хочет максимально охватить и другие группы риска
Министерство, по словам Степанова, хочет максимально охватить и другие группы риска
Рixabay
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Министерство здравоохранения изменит план вакцинации от коронавируса, чтобы в первую очередь привить группы риска, которые записались через портал "Дия". Например, через этот портал на прививку уже записались более 1500 людей в возрасте 80+ лет.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Когда мы говорим о портале "Дия", то мы, прежде все, говорим и о тех граждан, которые записались, в том числе входящих в группы риска. Кстати, что касается 80+, то свыше полторы тысячи таких людей записались именно через "Дия". Они будут в первую очередь вакцинированы", - сказал он.

В то же время министерство, по словам Степанова, хочет максимально охватить и другие группы риска, которые записались на вакцинацию через "Дия". Для этого в Украине разворачиваются стационарные пункты прививки. На этой неделе заработает 569 пунктов прививки, а дальше их количество планируют увеличить до 2500.

"Мы также рассматриваем другие категории граждан, которые входят в группы риска и также нуждаются в вакцинации. Они также записались через портал "Дия". Мы говорим о внесении изменений именно такого плана, чтобы максимально сделать охват", - добавил министр.

Напомним, в ОП планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия прививки от COVID-19.

коронавирус Дія Украина вакцина вакцинация

 
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