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28 апреля 2021, 10:42 689

В Киеве нашли сумку с человеческими останками

28 апреля 2021, 10:42 689
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Это произошло в Голосеевском районе
Это произошло в Голосеевском районе
Фото из открытых источников
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українською мовою

В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киев.

"Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что на переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека", – говорится в сообщении.

У Києві знайшли сумку з частинами тіла людини / фото kyiv.npu.gov.ua

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все первоочередные следственные действия.

Напомним, в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и застрял на магазине.

криминал Киев полиция криминальное дело правоохранители

 
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