В Киеве нашли сумку с человеческими останками
Это произошло в Голосеевском районе
Это произошло в Голосеевском районе
В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киев.
"Сегодня утром в полицию Киева обратился местный житель и сообщил о том, что на переулке Моторном обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека", – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.
Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все первоочередные следственные действия.
Напомним, в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и застрял на магазине.
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