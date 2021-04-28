В Одессе неизвестные сожгли авто экс-прокурора и еще две машины

Правоохранители открыли уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство

Фото: Нацполиция

В Одессе неизвестные подожгли около 02:00 три машины во дворе многоэтажного жилого дома на улице Маршала Говорова.

Как передает RegioNews, об этом сообщила полиция области.

Правоохранители установили, что первым загорелся автомобиль "Volvo", принадлежащий 73-летнему жителю Одессы, после чего огонь перекинулся на две соседние иномарки - "Mersedes" и "BMW", владельцы которых устанавливаются.

Предварительные выводы свидетельствуют о том, что причиной возгорания стал поджог", - сообщили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Как сообщает местное издание "Думская", автомобилем Volvo пользуется бывший прокурор Одесской области Максим Вихор.

Напомним, сегодня утром в Одессе оборвался лифт с полицейскими.