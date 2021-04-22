В Киеве арестовали мужчину, стрелявшего в коммунальщика

Его арестовали с альтернативой внесения залога

Его арестовали с альтернативой внесения залога

Рixabay

В Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в сотрудника коммунального предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, пишет RegioNews.

Отмечается, что его арестовали с альтернативой внесения залога.

Злоумышленнику сообщили о подозрении за совершение хулиганских действий с применением оружия - ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 апреля в Киеве неизвестный стрелял в коммунальных работников. Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся. Впоследствии его поймали на проспекте Валерия Лобановского.