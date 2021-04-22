В Киеве арестовали мужчину, стрелявшего в коммунальщика
Его арестовали с альтернативой внесения залога
Его арестовали с альтернативой внесения залога
В Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в сотрудника коммунального предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции, пишет RegioNews.
Отмечается, что его арестовали с альтернативой внесения залога.
Злоумышленнику сообщили о подозрении за совершение хулиганских действий с применением оружия - ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 21 апреля в Киеве неизвестный стрелял в коммунальных работников. Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся. Впоследствии его поймали на проспекте Валерия Лобановского.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА