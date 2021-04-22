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22 апреля 2021, 17:10 3

В Киеве арестовали мужчину, стрелявшего в коммунальщика

22 апреля 2021, 17:10 3
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Его арестовали с альтернативой внесения залога
Его арестовали с альтернативой внесения залога
Рixabay
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В Киеве Печерский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в сотрудника коммунального предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, пишет RegioNews.

Отмечается, что его арестовали с альтернативой внесения залога.

Злоумышленнику сообщили о подозрении за совершение хулиганских действий с применением оружия - ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 апреля в Киеве неизвестный стрелял в коммунальных работников. Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся. Впоследствии его поймали на проспекте Валерия Лобановского.

Украина криминал стрельба Киев коммунальщики

 
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