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22 апреля 2021, 12:06 12

В Запорожье школьница свела счеты с жизнью из-за буллинга

22 апреля 2021, 12:06 12
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Фото из открытых источников
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В Запорожье школьница покончила жизнь самоубийством из-за буллинга. Перед смертью она оставила предсмертную записку, в которой назвала причастных к ее гибели.

об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное интернет-издание "Пресс-центр".

Ученица одной из школ в Заводском районе Запорожья повесилась в начале апреля. 21 апреля была обнародована предсмертная записка девушки, из которой следует, что она сталкивалась с травлей со стороны учителей. В записке девушка называет имена и отчества учителей, которые доказывали ее классу, что он худший в школе, вспоминает также о том, что дважды учительница доводила лично ее до "жесточайшей истерики" и советует директорам школ смотреть, кого они берут на работу. По словам девушки, буллингу подвергалась не только она, но, когда в школе проводили соответствующий опрос, во всем классе только она отметила, что испытывала травлю, а все восприняли это как шутку.В записке также указано, что девушка прибегала к нескольким попыткам покончить с жизнью, но они были неудачные.

После обнародования в соцсетях и СМИ записки, на ситуацию отреагировала полиция.

Как сообщает УНН., в пресс-службе полиции Запорожской области сообщили о переквалификации уголовного производства.

Да, изъята предсмертная записка. Информация, которая изложена в записке, будет проверена в рамках уголовного производства. В настоящее время оно переквалифицировано со статьи самоубийства (статья 115 Уголовного кодекса - ред.) на статью 120 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства - ред.), - сообщили в полиции.

Трагедия произошла 4 апреля в Заводском районе города Запорожье. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, вчера в Тернополе школьница наглоталась таблеток: ее госпитализировали. Девочка сама вызвала медиков.

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