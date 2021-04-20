В Черкассах школьник получил пулю в голову во время занятий

14-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

14-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: из открытых источников

Во время занятий по стрельбе в тире Черкасской городской гимназии № 9 ранили в голову 14-летнего школьника. Сейчас ребенок находится в Черкасской областной детской больнице. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель городского главы Черкасс Анастасия Чубина в Facebook.

Медики, прибывшие на вызов, обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

По предварительной информации, в лечебном учреждении у парня остановилось дыхание и его перевели на искусственную вентиляцию легких.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Отмечается, что тренера, на занятии у которого это произошло, отстранили от исполнения обязанностей.

По словам Чубиной, Департамент образования и гуманитарной политики проведет проверки всех помещений тиров, в которых проходят занятия по стрельбе.

Напомним, 6 апреля военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев.