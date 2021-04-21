В Тернополе школьница наглоталась таблеток: ее госпитализировали

Девочка сама вызвала медиков

Девочка сама вызвала медиков

Рixabay

В Тернополе в больницу попала 15-летняя девушка, которая отравилась успокоительными таблетками.

Как пишет RegioNews об этом в Facebook сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

По его словам, когда девочке стало плохо, она вызвала медиков. Она жаловалась на сонливость, головную боль, тошноту. Несовершеннолетняя призналась, что выпила несколько успокоительных таблеток.

"Эти симптомы появились у нее после передозировки таблетками. После оказания медицинской помощи и промывания желудка девушку госпитализировали в областную детскую больницу", - сообщил Михаил Джус.

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Напомним, недавно в Чернигове госпитализировали девятиклассницу с отравлением таблетками.