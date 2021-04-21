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21 апреля 2021, 18:29 549

В Тернополе школьница наглоталась таблеток: ее госпитализировали

21 апреля 2021, 18:29 549
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Девочка сама вызвала медиков
Девочка сама вызвала медиков
Рixabay
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В Тернополе в больницу попала 15-летняя девушка, которая отравилась успокоительными таблетками.

Как пишет RegioNews об этом в Facebook сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

По его словам, когда девочке стало плохо, она вызвала медиков. Она жаловалась на сонливость, головную боль, тошноту. Несовершеннолетняя призналась, что выпила несколько успокоительных таблеток.

"Эти симптомы появились у нее после передозировки таблетками. После оказания медицинской помощи и промывания желудка девушку госпитализировали в областную детскую больницу", - сообщил Михаил Джус.

"103" информирует! За 19 апреля медики скорой по Тернопольской области обслужили 356 вызовов к пациентам, совершили...

Posted by Cemd MK on Tuesday, April 20, 2021

Напомним, недавно в Чернигове госпитализировали девятиклассницу с отравлением таблетками.

Украина госпитализация отравление Тернополь больница

 
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