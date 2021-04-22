У Запоріжжі школярка звела рахунки з життям через булінг

Поліція терміново перекваліфікувала справу з "самогубства" на "доведення до самогубства"

Поліція терміново перекваліфікувала справу з "самогубства" на "доведення до самогубства"

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі школярка покінчила життя самогубством через булінг. Перед смертю вона залишила передсмертну записку, у якій назвала причетних до її загибелі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланянм на місцеве інтернет-видання "Прес-центр".

Учениця однієї зі шкіл у Заводському районі Запоріжжя повісилася на початку квітня. 21 квітня було оприлюднено передсмертну записку дівчини, з якої випливає, що вона стикалася з цькуванням з боку вчителів. У записці дівчина називає імена й по батькові вчителів, які доводили її класу, що він найгірший в школі, згадує також про те, що двічі вчителька доводила особисто її до "найжорстокішої істерики" і радить директорам шкіл дивитися, кого вони беруть на роботу. За словами дівчини, булінгу зазнавала не лише вона, але, коли в школі проводили відповідне опитування, в усьому класі тільки вона зазначила, що зазнавала цькувань, а всі сприйняли це за жарт.У записці також зазначено, що дівчина вдавалася до кількох спроб покінчити з життям, але вони були невдалі.

Після оприлюднення у соцмережах та ЗМІ записки, на ситуацію відреагувала поліція.

Як повідомляє УНН, у пресслужбі поліції Запорізької області повідомили про перекваліфікування кримінального провадження.

Так, вилучена передсмертна записка. Інформація, яка викладена у записці, буде перевірена в рамках кримінального провадження. На теперішній час воно перекваліфіковано зі статті самогубства (стаття 115 Кримінального кодексу - ред.) на статтю 120 Кримінального кодексу (доведення до самогубства - ред.), - повідомили в поліції.

Трагедія сталася 4 квітня в Заводському районі міста Запоріжжя. Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, учора в Тернополі школярка наковталася пігулок: її госпіталізували. Дівчинка сама викликала медиків.