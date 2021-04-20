На Луганщине обнаружили большой смертоносный арсенал оружия
Полиция обнаружила арсенал оружия у жителя Приволье, что под Лисичанском.
Об этом Фейсбуке сообщила начальница Отдела коммуникации полиции Луганской области, пишет RegioNews.
"190 единиц различного вида боеприпасов - выстрелы ВОГ-17М и ПГ-7С, ручные камулятивные гранаты, РПГ, вишибные заряды и тротиловые части гранаты ПГ-7Л, вишибные шустрые заряды к ПТРК "Конкурс", патроны различного калибра – весь этот смертоносный арсенал был надежно скрыт 41-летним жителем г. Приволье", - говорится в сообщении.
Изъятое направлено в НИЭКЦ для исследования. По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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