Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "Дии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч

На сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки

На сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан и физических лиц-предпринимателей активнее регистрироваться в "Дии", для того, чтобы уже в апреле получить предусмотренную государством помощь в размере 8 тысяч гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Подав заявку через "Дию", люди смогут получить по 8 тысяч гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - отметил Зеленский. Также отмечается, что на сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки на получение помощи. Как сообщалось, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах". Ранее, 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч ФОПам. Их не смогут получить ФЛП, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность.

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