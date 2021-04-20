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20 апреля 2021, 09:42 74

Зеленский призвал ФОПов регистрироваться в "Дии", чтобы получить "карантинные" 8 тысяч

20 апреля 2021, 09:42 74
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На сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки
На сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан и физических лиц-предпринимателей активнее регистрироваться в "Дии", для того, чтобы уже в апреле получить предусмотренную государством помощь в размере 8 тысяч гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подав заявку через "Дию", люди смогут получить по 8 тысяч гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - отметил Зеленский.

Также отмечается, что на сегодня уже около 100 тысяч человек подали соответствующие заявки на получение помощи.

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".

Ранее, 30 марта Рада поддержала закон о карантинных выплатах 8 тысяч ФОПам. Их не смогут получить ФЛП, которые зарегистрировались три месяца назад, или которые прекратили свою деятельность.

президент карантин предприниматели ФОП локдаун

 
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