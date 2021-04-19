08:59  19 апреля
В Украине 6 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине и Днепропетровщине
11:45  19 апреля
Во Львове разработают протокол празднования Пасхи в "красной" зоне
08:11  19 апреля
Ранения не совместимые с жизнью: на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2021, 13:14 3

В Украине блокировали контрабанду медпрепаратов для борьбы со смежными болезнями при COVID-19

19 апреля 2021, 13:14 3
Читайте також українською мовою
Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований
Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной преступной группы, которая контрабандно ввозила медицинские препараты неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные во время свертывания крови при COVID-19.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Согласно предварительным выводам специалистов Госслужбы, изъяты медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения", - сообщили оперативники.

Дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области, изъято:

  • 4,2 тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов, на общую сумму почти 6,5 млн грн;
  • 66,2 тысячи долларов и 65 тысяч гривен наличными;
  • банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, ранее СБУ предупредила масштабную контрабанду товара из России и ОРДЛО на 4 миллиона.

коронавирус СБУ контрабанда лекарства лечение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram