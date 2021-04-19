В Украине блокировали контрабанду медпрепаратов для борьбы со смежными болезнями при COVID-19

Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований

Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной преступной группы, которая контрабандно ввозила медицинские препараты неизвестного происхождения и качества. Среди лекарств - средства, рекомендованные во время свертывания крови при COVID-19.

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Продукцию в Украину доставляли самолетами из одной из стран Юго-Восточной Азии. Лекарства транспортировали и хранили без соблюдения температурных и санитарных требований.

Согласно предварительным выводам специалистов Госслужбы, изъяты медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения", - сообщили оперативники.

Дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.

Правоохранители провели обыски в Киеве и области, изъято:

4,2 тысячи упаковок незарегистрированных в Украине медицинских препаратов, на общую сумму почти 6,5 млн грн;

66,2 тысячи долларов и 65 тысяч гривен наличными;

банковские карточки, которые использовались для расчета за медицинские препараты и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, ранее СБУ предупредила масштабную контрабанду товара из России и ОРДЛО на 4 миллиона.