В Ужгороде продлили отопительный сезон: для кого и на сколько
В Ужгороде местная власть продолжила отопления в некоторых коммунальных учреждениях до 30 апреля.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Ужгорода Богдан Андреев, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета.
Это касается учреждений медицины, образования, культуры и центра социального обслуживания.
"В Ужгороде продлили отопительный период для учреждений медицины, образования, культуры и Ужгородского городского территориального центра социального обслуживания - при необходимости до 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководителям этих бюджетных учреждений города рекомендовали осуществлять подачу тепла при снижении температурного режима ниже нормативного.
Напомним, на прошлой неделе в пяти регионах Украины завершили отопительный сезон.