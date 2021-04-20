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20 апреля 2021, 12:35 18

В Ужгороде продлили отопительный сезон: для кого и на сколько

20 апреля 2021, 12:35 18
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Отопительный сезон продлили для части коммунальных учреждений
Отопительный сезон продлили для части коммунальных учреждений
Рixabay
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В Ужгороде местная власть продолжила отопления в некоторых коммунальных учреждениях до 30 апреля.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Ужгорода Богдан Андреев, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Это касается учреждений медицины, образования, культуры и центра социального обслуживания.

"В Ужгороде продлили отопительный период для учреждений медицины, образования, культуры и Ужгородского городского территориального центра социального обслуживания - при необходимости до 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителям этих бюджетных учреждений города рекомендовали осуществлять подачу тепла при снижении температурного режима ниже нормативного.

Напомним, на прошлой неделе в пяти регионах Украины завершили отопительный сезон.

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