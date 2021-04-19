В COVID-больницах Сум начались проблемы с кислородом для пациентов
В Сумах из-за увеличения количества тяжелых пациентов с COVID-19 в больницах города ощущается острая нехватка медицинского кислорода.
Об этом во время совещания сообщил мэр города Александр Лысенко, передает RegioNews.
По информации отдела здравоохранения, почти 80% больных, которых госпитализируют, требуют кислородной поддержки, а мощностей кислородных концентраторов, которые есть в больницах, иногда мало", - сказал городской голова.
Он добавил, что кислород в регионе производит единственное предприятие. Для жителей города и области это должно быть сигналом, чтобы придерживаться ограничительных мер.
Сегодня мы готовим транспорт для того, чтобы завезти дополнительный кислород. Также будем отслеживать график выдачи кислорода производителем и искать дополнительные резервы по другим областям", - отметил Лысенко.
Напомним, Житомирщина может выйти из "красной" зоны, там улучшается ситуация с загруженностью на больницы.