В COVID-больницах Сум начались проблемы с кислородом для пациентов

В областном центре возросла нагрузка на систему кислородного обеспечения

В областном центре возросла нагрузка на систему кислородного обеспечения

Фото: из открытых источников

В Сумах из-за увеличения количества тяжелых пациентов с COVID-19 в больницах города ощущается острая нехватка медицинского кислорода.

Об этом во время совещания сообщил мэр города Александр Лысенко, передает RegioNews.

По информации отдела здравоохранения, почти 80% больных, которых госпитализируют, требуют кислородной поддержки, а мощностей кислородных концентраторов, которые есть в больницах, иногда мало", - сказал городской голова.

Он добавил, что кислород в регионе производит единственное предприятие. Для жителей города и области это должно быть сигналом, чтобы придерживаться ограничительных мер.

Сегодня мы готовим транспорт для того, чтобы завезти дополнительный кислород. Также будем отслеживать график выдачи кислорода производителем и искать дополнительные резервы по другим областям", - отметил Лысенко.

Напомним, Житомирщина может выйти из "красной" зоны, там улучшается ситуация с загруженностью на больницы.