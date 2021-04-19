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19 апреля 2021, 11:38 17

В Минздраве сообщили о критической COVID-ситуации в больницах в восьми регионах

19 апреля 2021, 11:38 17
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Наиболее проблемная ситуация наблюдается в больницах Киева
Наиболее проблемная ситуация наблюдается в больницах Киева
Рixabay
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Министерство здравоохранения обновило показатели регионов с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в восьми регионах Украины превышена заполненность больничных коек с кислородом для пациентов с коронавирусом, пишет RegioNews.

Наиболее проблемная ситуация наблюдается в больницах Киева - в столице заняты 73,6% коек с кислородом, тогда как норма составляет более 65%. Также этот показатель превышен в больницах Киевской (69,1%), Львовской (69,1%), Николаевской (67,7%), Одесской (71,7%), Сумской (67,7%), Харьковской (66,9%) и Хмельницкой (68,9%) областях.

В целом уровень госпитализаций не превышен лишь в шести областях - Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 6 тысяч новых COVID-больных.

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