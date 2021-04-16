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16 апреля 2021, 08:41 16

Степанов пообещал "особый режим" на Пасху: что известно

16 апреля 2021, 08:41 16
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В министерстве настаивают на выполнении карантинных ограничений
В министерстве настаивают на выполнении карантинных ограничений
Фото: Getty Images
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о возможности введения усиленных карантинных ограничений на Пасху.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей", - заявил Степанов.

По словам министра, британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.

Напомним, ранее санврач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить Пасха.

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