Степанов пообещал "особый режим" на Пасху: что известно
В министерстве настаивают на выполнении карантинных ограничений
В министерстве настаивают на выполнении карантинных ограничений
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о возможности введения усиленных карантинных ограничений на Пасху.
Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей", - заявил Степанов.
По словам министра, британский и южноафриканский штаммы коронавируса "сверхагресивны", а течение болезни очень тяжелое.
Напомним, ранее санврач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить Пасха.
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