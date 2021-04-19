Вакцину Pfizer на областные склады будут развозить каждые пять дней - Минздрав

Вакцинация этим препаратом в Украине началась 18 апреля

Вакцинация этим препаратом в Украине началась 18 апреля

Фото: из открытых источников

Вакцину от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech будут развозить на области склады с национального склада каждые 5 дней.

Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на гендиректора Центра общественного здоровья Роман Родину, передает RegioNews.

Таким образом построена логистика, что каждые 5 дней будет осуществляться развозка этой вакцины. Далее из областных складов, где она будет храниться в течение этих 5 дней в условиях сухого льда, мобильные бригады, которые вакцинируют определенные группы, будут забирать необходимое количество вакцины согласно спискам", - сказал Родина.

Он добавил, что мобильные бригады, которые проводят вакцинацию препаратом Pfizer, уже прошли специальное обучение.

По словам Романа Родини, сегодня, 19 апреля эту вакцину начинают использовать все области, ею привили уже 366 человек.

Напомним, 16 апреля Украина получила первые 177 тысяч доз вакцины Pfizer.

Также сообщалось, что в регионы 17 апреля доставили первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer.