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16 апреля 2021, 10:35 15

Украина получила первые 177 тысяч доз вакцины Pfizer

16 апреля 2021, 10:35 15
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Вакцины прибыли в рамках программы COVAX
Вакцины прибыли в рамках программы COVAX
Фото: РБК-Украина
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В Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX.

Об этом сообщает RegioNews.

Вакциной Pfizer планируют прививать жителей и работников домов престарелых, которые подпадают под первый этап вакцинации. Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.

Отметим, что это не все дозы вакцины Pfizer, которые может получить Украина за механизмом COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

В общем COVAX должно предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Напомним, 12 апреля в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac. Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы. Также украинцев вакцинируют препаратом CoviShield.

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