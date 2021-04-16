Украина получила первые 177 тысяч доз вакцины Pfizer

Вакцины прибыли в рамках программы COVAX

Вакцины прибыли в рамках программы COVAX

Фото: РБК-Украина

В Украину прибыли 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX.

Об этом сообщает RegioNews.

Вакциной Pfizer планируют прививать жителей и работников домов престарелых, которые подпадают под первый этап вакцинации. Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.

Отметим, что это не все дозы вакцины Pfizer, которые может получить Украина за механизмом COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

В общем COVAX должно предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Напомним, 12 апреля в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac. Она прошла лабораторный контроль в нашем государстве и поступила в регионы. Также украинцев вакцинируют препаратом CoviShield.