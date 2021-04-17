В Украине стартовала вакцинция от COVID-19 работников системы МВД - Аваков

Первые прививки уже получили 200 столичных правоохранителей

Первые прививки уже получили 200 столичных правоохранителей

Фото: Нацполиция

Сегодня, 17 апреля в Украине началась вакцинация работников Министерства внутренних дел, ее будут проводить китайской вакциной CoronaVac,, а также американским препаратом Pfizer.

Об этом сообщил министр внутренних дело Арсен Аваков, передает RegioNews.

По его словам, первыми получат прививки работники, которые больше всего контактируют с населением. Это гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения Нацгвардии в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции.

Позже планируют вакцинировать всех работников системы МВД, куда относятся Нацполиция, ГСЧС, Нацгвардия, пограничная служба, Сервисные центры, высшие учебные заведения, экспертная служба.

Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи наших работников. Всего с семьями планируем охватить около 800 тысяч человек. Это исключительно добровольное дело. Но я уверен, что это необходимая мера для тех, кто находится в зоне риска, выполняя свои профессиональные обязанности", - сказал министр.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сегодня первыми в МВД от COVID-19 вакцинировали китайским препаратом CoronaVac 200 правоохранителей.

Прививки получили работники столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны", а также полицейские Центрального железнодорожного вокзала и патрульной полиции Борисполя.

Перед вакцинацией все они подписали согласие и прошли осмотр врачей.

Среди тех, кто вакцинировался, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков и его первый заместитель Алексей Билошицкий.

Напомним, в регионы сегодня доставят первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer, на региональные склады вакцину планируют довозить каждую неделю.