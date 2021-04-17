Председатель Подольской РГА Киева Виктор Смирнов умер от COVID-19

Он возглавлял Подольский район столицы на протяжении последних трех лет

Он возглавлял Подольский район столицы на протяжении последних трех лет

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, Смирнов более трех недель находился в больнице с диагнозом COVID-19.

Врачи боролись за его жизнь. Но осложнения от болезни медицина, к сожалению, не победила", - написал мэр Киева.

Кличко добавил, что Виктор Смирнов работал в Подольской районной государственной администрации в течение 7 лет, последние три года он был ее председателем.

Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будут помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой", - подытожил Кличко.

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