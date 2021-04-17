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17 апреля 2021, 15:50 1437

Председатель Подольской РГА Киева Виктор Смирнов умер от COVID-19

17 апреля 2021, 15:50 1437
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Он возглавлял Подольский район столицы на протяжении последних трех лет
Он возглавлял Подольский район столицы на протяжении последних трех лет
Фото: из открытых источников
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16 апреля от коронавируса умер председатель Подольской райгосадминистрации Киева Виктор Смирнов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, Смирнов более трех недель находился в больнице с диагнозом COVID-19.

Врачи боролись за его жизнь. Но осложнения от болезни медицина, к сожалению, не победила", - написал мэр Киева.

Кличко добавил, что Виктор Смирнов работал в Подольской районной государственной администрации в течение 7 лет, последние три года он был ее председателем.

Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будут помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что умер народный депутат шести созывов и писатель Владимир Яворивский

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