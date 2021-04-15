Стало известно, сколько украинцев повторно инфицировались коронавирусом

После перенесенного заболевания человек должен придерживаться карантинных ограничений

После перенесенного заболевания человек должен придерживаться карантинных ограничений

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В Украине выявили более чем 1,2 тыс. случаев повторного заболевания на COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Роман Родына, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Таких случаев (повторного инфицирования коронавирусом - ред.) у нас более 1,2 тысячи за весь период с начала пандемии", - сказал Родына.

Он отметил, что последний раз такую информацию ЦОС запросили три недели назад.

"Если человек переболел, это не значит, что он имеет пожизненный иммунитет", - подчеркнул Родына.

Он добавил, что и после перенесенного заболевания человек должен придерживаться карантинных ограничений, в частности пользоваться масками.

Ранее Семья сообщал, что в 21 регионе Украины свирепствует "британский" штамм коронавируса.