08:59  15 апреля
В Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев за сутки
10:26  15 апреля
Сотрудники Харьковского авиазавода перекрыли дороги из-за долгов по зарплате
08:11  15 апреля
В ООС зафиксировали 8 новых нарушений режима "тишины": где именно стреляли боевики
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 13:50 6

Стало известно, сколько украинцев повторно инфицировались коронавирусом

15 апреля 2021, 13:50 6
Читайте також українською мовою
После перенесенного заболевания человек должен придерживаться карантинных ограничений
После перенесенного заболевания человек должен придерживаться карантинных ограничений
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине выявили более чем 1,2 тыс. случаев повторного заболевания на COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Роман Родына, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Таких случаев (повторного инфицирования коронавирусом - ред.) у нас более 1,2 тысячи за весь период с начала пандемии", - сказал Родына.

Он отметил, что последний раз такую информацию ЦОС запросили три недели назад.

"Если человек переболел, это не значит, что он имеет пожизненный иммунитет", - подчеркнул Родына.

Он добавил, что и после перенесенного заболевания человек должен придерживаться карантинных ограничений, в частности пользоваться масками.

Ранее Семья сообщал, что в 21 регионе Украины свирепствует "британский" штамм коронавируса.

коронавирус Украина карантин болезнь Минздрав

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram