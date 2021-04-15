"Красная" зона сместилась на восток Украины - Центр здоровья

Интенсивность заболеваемости по сравнению с предыдущим годом выросла в три раза

Интенсивность заболеваемости по сравнению с предыдущим годом выросла в три раза

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Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, передает RegioNews ссылкой на Укринформ.

Сейчас мы видим, что Украина уже прошла пик заболеваемости. Сейчас мы наблюдаем спад. Две области - Ивано-Франковская и Закарпатская - вышли из красной зоны. Зато красная зона более сместилась на восток Украины, - сказал Родына.

Он отметил, что в сравнении с 10 месяцами 2020 года интенсивный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 3 раза: если с 3 марта по 31 декабря прошлого года заразились чуть более 1 млн украинцев, то лишь за 3,5 месяца 2021 года заболели 808 тыс. человек.

Кроме того, показатель летальности вследствие коронавирусной инфекции вырос от 1,7% в 2020 году до 2,3% по состоянию на сейчас.

Как сообщалось, сегодня в Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случая за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве (1625) и Харьковской области (1168).