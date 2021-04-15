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15 апреля 2021, 16:16 2079

В мэрии Харькова говорят, что роженицы с COVID-19 умерли не от COVID-19

15 апреля 2021, 16:16 2079
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В родильном доме №2 находится 36 женщин с подтвержденным коронавирусом
В родильном доме №2 находится 36 женщин с подтвержденным коронавирусом
Фото: из открытых источников
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Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан заявила, что в харьковском роддоме две роженицы скончались не от коронавируса, а от легочной недостаточности. Она добавила, что в тяжелом состоянии в роддоме остается еще одна больная женщина.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.Харьков.

Горбунова-Рубан отметила, что в роддоме отведенные 110 коек для оказания помощи больным женщинам. За весь период карантина максимум было занято 40 коек. Из них четыре-пять женщин были беременными, другие имели гинекологические патологии.

По ее словам, первая женщина, которой было 36 лет, поступила на 39-й неделе, у нее были вторые роды. У женщины диагностировали коронавирус.

Ее начали лечить от ковиду, но, к сожалению, ее состояние было такое, что пришлось делать кесарево сечение. Родился здоровый ребенок. Несмотря на то, что были приняты все меры, к сожалению, эта женщина умерла 9 апреля в 00:23 ночью во втором роддоме", - сказала Горбунова-Рубан.

Вторая больная на коронавирус, 25-летняя женщина, находилась в больнице месяц. На 36-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение. Ребенок родился живым и здоровым 5 апреля утром, его передали отцу. В этот же день женщина умерла.

Она отметила, что женщины умерли не от коронавируса, а от легочной недостаточности. Сопутствующих патологий у них не было.

Общеизвестно, что формулировка "умереть от коронавируса" не является точной, ведь смерть вызывает обычно не сам вирус, а осложнения, которые он вызвал. Поэтом правильно будет говорить "человек, инфицированный коронавирусом, имел осложнения в виде пневмонии и умер от дыхательной недостаточности".

Кроме того, беременных и женщин, которые уже родили, в роддоме № 2 находится 36 человек с подтвержденным коронавирусом.

С подозрением на коронавирус - 3 беременные женщины. Из общего количества больных женщин 5 - на кислородной поддержке, 1 женщина - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в харьковском роддоме умерли две роженицы с COVID-19.

коронавирус смерть Харьков горсовет дети роды пандемия

В мэрии Харькова говорят, что роженицы с COVID-19 умерли не от COVID-19
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