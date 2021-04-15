В городском совете Одессы зафиксировали вспышку коронавируса

В здании мэрии проведут дезинфекцию помещений

В здании мэрии проведут дезинфекцию помещений

Фото: из открытых источников

В Одесском городском совете зафиксировали вспышку COVID-19, пока известно, что заболели 27 человек.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на начальницу отдела связей со СМИ городского совета Наталью Мальцеву, передает RegioNews.

По ее словам, еще 5 человек ожидают результаты анализов, в здании горсовета 15 и 16 апреля проведут дезинфекцию помещений.

Вице-мэры и один-два сотрудника на кабинет работают, потому что все равно есть объем работы, который надо выполнять, а все остальные - на дистанционном", - рассказала Мальцева.

Она добавила, что городской совет с 19 по 25 апреля будет работать в режиме дежурства, в эти дни отменяются рабочие встречи заместителей городского головы и контакты между работниками.

Также Наталья Мальцева рассказала, что заседание исполкома, которое запланировано на 22 апреля, не будут отменять, а проведут в ограниченном режиме с обеспечением онлайн-выступлений докладчиков.

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