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14 апреля 2021, 18:26 405

В Ровно ослабляют карантин, школы возвращают к очному обучению

14 апреля 2021, 18:26 405
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Область с 29 марта находится в "оранжевой" зоне карантина
Область с 29 марта находится в "оранжевой" зоне карантина
Фото: из открытых источников
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Ровенская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила ослабить карантин, в городе с 19 апреля все классы возвращаются на очное обучение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Ровенского городского совета, передает RegioNews.

Во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС принято решение о том, чтобы с 19 апреля 2021 года возобновить учебный процесс в полном объеме в учебных заведениях независимо от формы собственности ее соискателями. Так, уже с понедельника ученики 5-11 классов вернутся к очному учебному процессу", - говорится в сообщении.

Также в городе восстанавливают льготный проезд в общественном транспорте без ограничений. Новые правила проезда начнут действовать с четверга, 15 апреля.

Принято решение о снятии всех ограничений по перевозкам льготной категории в общественном транспорте всех форм собственности, как в коммунальном, так и в частном, то есть в маршрутных такси", - сообщил мэр Ровно Александр Третьяк.

Он отметил, что восстановление льготного проезда и возвращение учеников за парты не означает, что карантин отменен.

В городе усилят контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий и продолжат ежедневный мониторинг в учебных заведениях.

Напомним, в Ровно с 29 марта ввели жесткие карантинные ограничения, область находится в "оранжевой" зоне карантина.

коронавирус карантин школы горсовет Ровно обучение

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