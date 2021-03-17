Минобразования освободило учеников 4 и 9 классов от государственной итоговой аттестации
В 2021 году ученики, которые завершают обучение в 4 и 9 классах, будут освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет, передает RegioNews.
Учитывая пандемию коронавируса и многочисленные обращения педагогов, родителей и детей принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учеников, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования", - заявил Шкарлет.
Он добавил, что в соответствующем ученическом документе об образовании будет указано, что учеников освободили от прохождения аттестации.
В министерстве считают, что такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учениками в условиях распространения на территории Украины COVID-19.
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