Минобразования освободило учеников 4 и 9 классов от государственной итоговой аттестации

Решение вступит в силу в день его опубликования в "Официальном вестнике Украины"

Решение вступит в силу в день его опубликования в "Официальном вестнике Украины"

Фото: из открытых источников

В 2021 году ученики, которые завершают обучение в 4 и 9 классах, будут освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет, передает RegioNews.

Учитывая пандемию коронавируса и многочисленные обращения педагогов, родителей и детей принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году учеников, которые завершают получение начального и базового общего среднего образования", - заявил Шкарлет.

Он добавил, что в соответствующем ученическом документе об образовании будет указано, что учеников освободили от прохождения аттестации.

В министерстве считают, что такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учениками в условиях распространения на территории Украины COVID-19.

Напомним, школы Киева досрочно уходят на каникулы из-за вспышки коронавируса, - Кличко.