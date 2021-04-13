Раде рекомендуют ограничить зарплату должностным лицам органов госвласти

Предполагается ограничить размер заработной платы руководителей предприятий

Предполагается ограничить размер заработной платы руководителей предприятий

Фото из открытых источников

В Украине могут ограничить зарплату должностным лицам органов государственной и местной власти. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №3034.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Закон предлагают принять за основу.

Предполагается ограничить размер заработной платы руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, работников предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления до 15 минимальных заработных плат.

"Комитет рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №3034 и создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросом разработки системного законопроекта для модернизации оплаты труда работников государственного сектора", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в КСУ заявили, что судьи получают чрезмерно большие зарплаты.