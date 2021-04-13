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В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
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13 апреля 2021, 09:15 9

В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19

13 апреля 2021, 09:15 9
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 12 апреля COVID-19 диагностировали у 11 680 человек, зафиксировано 457 летальных случаев, госпитализировали 2 334 человека, 14 019 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

11 680 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 13 апреля. Среди заболевших - 501 ребенок и 366 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 83 975 (в том числе методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 872 785 человек;
  • выздоровели - 1 430 234 человека;
  • летальных исходов - 37 758;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 716 400.

Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 7856 человек, зафиксировано 287 летальных случаев.

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