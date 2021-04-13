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13 апреля 2021, 10:38 1

Украина достигла пика третьей волны эпидемии коронавируса - Степанов

13 апреля 2021, 10:38 1
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В Минздраве считают, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине начинает стабилизироваться
В Минздраве считают, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине начинает стабилизироваться
Фото: из открытых источников
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Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, и постепенно ситуация с распространением заболевания начала стабилизироваться.

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам, видим улучшение по госпитализации", - сказал министр.

По его словам, на прошлой неделе было на две тысячи меньше пациентов, которых госпитализировали, чем на позапрошлой неделе. Также уменьшилось количество вызовов "скорой".

Степанов отметил, что западные регионы, которые первыми попали в "красную" зону, уже вышли из нее. Он добавил, что области, которые находятся сейчас в "красной" зоне, также вскоре покинут ее из-за улучшения ситуации.

Мы не победили еще COVID... Но адаптивный карантин работает", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19, больше всего новых заражений выявили в Киеве.

Минздрав коронавирус карантин Украина Максим Степанов пандемия

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