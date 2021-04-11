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11 апреля 2021, 10:38 9

Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве

11 апреля 2021, 10:38 9
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Происшествие случилось на проспекте Григоренко
Происшествие случилось на проспекте Григоренко
Фото: Эспрессо
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Два человека госпитализированы с травмами в результате конфликта с применением пистолета накануне вечером.

Об этом сообщает портал "Вартови Эспрессо" на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.

В субботу вечером, 10 апреля, на проспекте Григоренко в Киеве прозвучали выстрелы. По предварительной информации, между отдыхающими мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов.

В результате выстрелов травмы получили два человека, которые были госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа.

На столичному проспекті в результаті стрілянини травмовано двоє людей. НАЖИВО

Posted by Вартові еспресо on Saturday, April 10, 2021

Как сообщалось, вчера в Киеве возле метро задержали мужчин с боевыми гранатами. Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

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