Два человека госпитализированы с травмами вследствие стрельбы в Киеве
Два человека госпитализированы с травмами в результате конфликта с применением пистолета накануне вечером.
Об этом сообщает портал "Вартови Эспрессо" на своей Facebook-странице, передаёт RegioNews.
В субботу вечером, 10 апреля, на проспекте Григоренко в Киеве прозвучали выстрелы. По предварительной информации, между отдыхающими мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов.
В результате выстрелов травмы получили два человека, которые были госпитализированы.
На месте работает следственно-оперативная группа.
На столичному проспекті в результаті стрілянини травмовано двоє людей. НАЖИВОPosted by Вартові еспресо on Saturday, April 10, 2021
Как сообщалось, вчера в Киеве возле метро задержали мужчин с боевыми гранатами. Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.