Ограничения на Пасху: Ляшко рассказал, как будет проходить праздник

Закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют

Закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют

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В Министерстве здравоохранения рассказали, какие планируют вводить ограничения на праздник Пасхи, который будет 2 мая.

Как передает RegioNews, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в комментарии РБК-Украина.

По словам санврача, для церквей и храмов уже предусмотрены определенные ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить их на период Пасхи, считает Ляшко.

Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сообщил он.

Закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели. Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, как будут распределены первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer и 215 тысяч доз вакцины Coronavac.