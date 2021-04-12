Ограничения на Пасху: Ляшко рассказал, как будет проходить праздник
В Министерстве здравоохранения рассказали, какие планируют вводить ограничения на праздник Пасхи, который будет 2 мая.
Как передает RegioNews, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в комментарии РБК-Украина.
По словам санврача, для церквей и храмов уже предусмотрены определенные ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить их на период Пасхи, считает Ляшко.
Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сообщил он.
Закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели. Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами.
Напомним, ранее Ляшко рассказал, как будут распределены первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer и 215 тысяч доз вакцины Coronavac.