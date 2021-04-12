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12 апреля 2021, 10:42 129

"Буковель" возобновил работу, несмотря на коронавирус

12 апреля 2021, 10:42 129
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Прикарпатье вышло из "красной" зоны карантина
Прикарпатье вышло из "красной" зоны карантина
Фото: bukovel.com
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Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил свою работу в связи с тем, что Прикарпатье вывели из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Как передает RegioNews, об этом сообщил совладелец туристического комплекса Александр Шевченко в Facebook.

Каким-то тайным образом мы перескочили из "красной" зоны сразу в "желтую". Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов", - написал Шевченко.

По его словам, уже работают подъемники №1, 2 и 7. Но с каждым днем ​​будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов. Отмечается, что катание продлится до конца апреля.

Ранее сообщалось, что предприниматели требовали закрытия "Буковеля": считают его рассадником коронавируса. Участники акции возмущены, что на Прикарпатье введен "выборочный" карантин.

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