"Буковель" возобновил работу, несмотря на коронавирус

Прикарпатье вышло из "красной" зоны карантина

Прикарпатье вышло из "красной" зоны карантина

Фото: bukovel.com

Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил свою работу в связи с тем, что Прикарпатье вывели из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Как передает RegioNews, об этом сообщил совладелец туристического комплекса Александр Шевченко в Facebook.

Каким-то тайным образом мы перескочили из "красной" зоны сразу в "желтую". Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов", - написал Шевченко.

По его словам, уже работают подъемники №1, 2 и 7. Но с каждым днем ​​будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов. Отмечается, что катание продлится до конца апреля.

Ранее сообщалось, что предприниматели требовали закрытия "Буковеля": считают его рассадником коронавируса. Участники акции возмущены, что на Прикарпатье введен "выборочный" карантин.