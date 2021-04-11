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11 апреля 2021, 13:09 2

За сутки в Украине привито против COVID-19 более 4 тыс. человек

11 апреля 2021, 13:09 2
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На Черкащине за это время не введено ни одной дозы вакцины
На Черкащине за это время не введено ни одной дозы вакцины
Фото из открытых источников
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Против COVID-19 за сутки привито 4 048 людей, прививки проводилось 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививок.

Об этом сообщил своей Facebook-странице министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

4 048 людей привито против COVID-19 за сутки 10 апреля 2021 года в Украине.

377 050 людей привито от начала вакцинальной кампании.

Прививки проводилось 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививки.

По состоянию на 10 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек, - говорится в сообщении.

Наибольшее количество вакцинированных за сутки – в Днепропетровской области (610 прививок), г. Киеве (530 прививок), Донецкой (370) и Херсонской (360 прививок) областях. Меньше всего вакцинировано на Запорожье (10 прививок), на Закарпатье, Николаевщине и Сумщине (по 40 прививок), на Волыни, в Житомирской, Кировоградской и Черниговской (по 60) областях. Также меньше 100 прививок на сутки сделано в Одесской и Тернопольской областях (по 70) и в Ивано-Франковской (88).

По сто прививок сделали в Полтавской и Харьковской областях, в Винницкой области – 110, в Ровенской и Львовской – по 150. На Хмельнитчине вакцинировано 180 человек, на Луганщине – 250, в Черновицкой и Киевской областях – по 270.

На Черкасщине не введено ни одной дозы вакцины за сутки.

Как сообщалось о коронавирусе в Украине, более 12 тысяч новых случаев за сутки. Заболевание выявлено в результате 72,5 тысяч тестирований.

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