В ВСУ зафиксировано еще два летальных случая из-за COVID-19

Всего за время пандемии выздоровело 20 046 человек, летальных случаев 70

Всего за время пандемии выздоровело 20 046 человек, летальных случаев 70

Фото из открытых источников

В Вооруженных Силах Украины зафиксировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом и два летальных случая от осложнений, вызванных COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

По состоянию на 10.00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 3 014 человек. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19, — говорится в сообщении.

Сообщается, что "работник ВС Украины с 06.04.2021 находился на стационарном лечении в ВМКЦ Северного региона, а работник ВС Украины по 03.04.2021 находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре "Больница Водников". Несмотря на проводимую терапию 10.04.2021 состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха”.

Всего за время пандемии выздоровело 20 046 человек, летальных случаев 70.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 967 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 20 человек.

От начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 35 163 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 2 830 медицинских работников.

За минувшие сутки против COVID-19 привито 677 человек.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 11 квітня в Збройних Силах України на гостру... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Sunday, April 11, 2021

Как сообщалось о коронавируск в Украине, более 12 тысяч новых случаев за сутки. Заболевание выявлено в результате 72,5 тысяч тестирований.