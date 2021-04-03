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В Николаеве и Запорожье с 3 апреля ужесточили карантин: что запрещено
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03 апреля 2021, 12:43 7

В Николаеве и Запорожье с 3 апреля ужесточили карантин: что запрещено

03 апреля 2021, 12:43 7
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В городах ограничили работу рынков, транспорта и кинотеатров
В городах ограничили работу рынков, транспорта и кинотеатров
Фото из открытых источников
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С сегодняшнего дня в Запорожье и Николаеве начал действовать жесткий карантин.

Об этом пишет RegioNews.

В Николаеве с 3 апреля в городе разрешили работу общественного транспорта только утром и вечером по графику: с 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Закрыли торговые ярмарки и уличные площадки, в том числе торговлю с автотранспортных средств и прицепов. Учащиеся 1-11 классов будут обучаться дистанционно до момента выхода города из "красного" уровня эпидемической опасности.

В Запорожье местная власть приняла решение ввести сегодня усиленный карантин из-за ситуации с коронавирусом. В городе запрещено заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни. Также запретили проведение массовых мероприятий, работу кинотеатров и других учреждений культуры, деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Вместе с тем в Запорожье общественный транспорт продолжит работать, но в случае соблюдения правила заполнения салона не более количества сидячих мест. Очное обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.

Напомним, что в Киевской области решили ужесточить карантин с 5 апреля.

коронавирус карантин власть Николаев Запорожье

 
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