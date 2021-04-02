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02 апреля 2021, 15:26 6

На Буковине будут судить мошенников, которые подделывали отрицательные результаты ПЦР-тестов

02 апреля 2021, 15:26 6
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Фото из открытых источников
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Перевозчик и две работницы турфирмы на Буковине подделывали медицинский сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 для желающих уехать из Украины в страны ЕС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 67-летний буковинец организовал преступную схему личного обогащения путем изготовления и сбыта поддельных документов для граждан, желающих выехать в страны Европейского Союза, а именно медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Установлено, что организатор, занимаясь деятельностью, связанной с транспортными перевозками, в том числе пассажирскими перевозками лиц в страны Европейского Союза, разработал план преступных действий, направленных на получение неконтролируемой государством прибыли в результате подделки и сбыта поддельных документов, в частности медицинского сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, - говорится в сообщении.

К преступной деятельности мужчина привлек двух сотрудниц турфирмы (34 и 48 лет), одна из которых получала от него копии документов лиц, желающих выехать в страны Европейского Союза, а другая – непосредственно подделывала медицинский сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Черновицкая областная прокуратура утвердила и передала в суд обвинительные акты в отношении организатора и двух членов ОПГ, за подделку официальных документов (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляли следователи СУ Главного управления Нацполиции в Черновицкой области. Оперативное сопровождение - Управление СБ Украины в Черновицкой области.

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Posted by Прокуратура Чернівецької Області on Friday, April 2, 2021

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