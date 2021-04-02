"Вандализм" на Банковой: суд арестовал еще одного из подозреваемых

Под круглосуточный домашний арест отправили Алексея Билковского

Под круглосуточный домашний арест отправили Алексея Билковского

Фото: hromadske

Седьмому подозреваемому в деле митинга под Офисом президента 20 марта, который закончился "вандализмом", Алексею Билковскому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на hromadske.

По данным следствия, на акцию Билковский пришел с аэрозольным баллоном, в котором было неустановленное вещество. Он также подозревается в поджоге дверей здания и бросании предметов в нее, раскрашивании фасада.

Правоохранители считают, что его действия ставили под угрозу жизнь и здоровье окружения и нанесли ущерб государственному имуществу.

Прокурор просил отправить подозреваемого под круглосуточный домашний арест, через риски его побега, сокрытия, давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств.

Адвокат подозреваемого Илья Воробьев отмечал, что подозрение является необоснованным. Он заверил, что его подзащитный не собирается скрываться.

Сам подозреваемый отрицает причастность к инкриминируемым ему действиям.

Напомним, 1 апреля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения организатору акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента Сергею Филимонову, которая состоялась 20 марта.