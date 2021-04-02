На Буковині судитимуть шахраїв, які підробляли негативні результати ПЛР-тестів

Довідки підробляли для громадян, які збиралися їхати до країн ЄС

Довідки підробляли для громадян, які збиралися їхати до країн ЄС

Фото з відкритих джерел

Перевізник і дві працівниці турфірми на Буковині підробляли медичний сертифікат щодо відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 для охочих виїхати з України до країн ЄС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 67-річний буковинець організував злочинну схему особистого збагачення шляхом виготовлення та збуту підроблених документів для громадян, які бажали виїхати до країн Європейського Союзу, а саме медичних довідок щодо відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.

Установлено, що організатор, займаючись діяльністю пов’язаною із транспортними перевезеннями, в тому числі пасажирськими перевезеннями осіб в країни Європейського Союзу, розробив план злочинних дій, направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку в результаті підроблення та збуту підроблених документів, зокрема медичного сертифікату про відсутність коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, - йдеться в повідомленні.

До злочинної діяльності чоловік залучив двох працівниць туристичної фірми (34 і 48 років), одна з яких отримувала від нього копії документів осіб, які бажали виїхати до країн Європейського Союзу, а інша – безпосередньо підробляла медичний сертифікат щодо відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.

Чернівецька обласна прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальні акти відносно організатора та двох членів ОЗГ, за підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області. Оперативний супровід - Управління СБ України в Чернівецькій області.

Підробка сертифікату щодо відсутності коронавірусної інфекції - на Буковині судитимуть організатора та двох членів... Posted by Прокуратура Чернівецької Області on Friday, April 2, 2021

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