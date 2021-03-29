10:39  29 марта
Вопрос выборов мэра Харькова включили в повестку дня Рады
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
08:11  29 марта
Обострение на Донбассе: боевики 10 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
29 марта 2021, 10:01 3583

В Киеве жестоко убили общественного активиста

29 марта 2021, 10:01 3583
Читайте також українською мовою
Тело погибшего нашли в заброшенной канаве на Киевщине
Тело погибшего нашли в заброшенной канаве на Киевщине
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители установили и задержали подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого полусознательного мужчину насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники убили похищенного мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Также устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.

Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве, Печерского управления полиции ГУ НП в городе Киеве и прокуроров Печерской окружной прокуратуры предполагаемых угонщиков удалось установить и задержать.

Трем задержанным сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, на Киевщине мужчина проник в частный дом и убил его хозяина. Злоумышленник вместе с сыном погибшего заблаговременно спланировали это преступление ради наследства.

область преступление смерть активисты полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram