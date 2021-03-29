В Киеве жестоко убили общественного активиста

Тело погибшего нашли в заброшенной канаве на Киевщине

Тело погибшего нашли в заброшенной канаве на Киевщине

Фото: Нацполиция

Правоохранители установили и задержали подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого полусознательного мужчину насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники убили похищенного мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Также устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.

Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве, Печерского управления полиции ГУ НП в городе Киеве и прокуроров Печерской окружной прокуратуры предполагаемых угонщиков удалось установить и задержать.

Трем задержанным сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, на Киевщине мужчина проник в частный дом и убил его хозяина. Злоумышленник вместе с сыном погибшего заблаговременно спланировали это преступление ради наследства.