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26 марта 2021, 19:56 8

Дело о взятке Гладковскому: главного фигуранта освободили от ответственности

26 марта 2021, 19:56 8
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Закончились сроки давности привлечения к уголовной ответственности
Закончились сроки давности привлечения к уголовной ответственности
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности и закрыл дело в отношении экс-работника государственного концерна "Укроборонпром" Виталия Жукова, которого подозревали во взяточничестве.

Об этом сообщает пресслужба ВАКС, передает RegioNews.

Коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и освободила от уголовной ответственности лицо, которое подозревалось в предложении и предоставлении неправомерной выгоды в размере 950 тыс. грн лицу, которое согласилось за такую выгоду повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, – говорится в сообщении.

ВАКС освободил Жукова от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Имени обвиняемого в сообщении не указано, но суд сообщил уникальный номер дела, подозреваемым в котором является Жуков.

Справка.

Жуков обвинялся в том, что предлагал и предоставил 950 тыс. грн сыну бывшего первого секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорю. Тот за эти деньги пообещал, что его отец якобы должен был помочь с принятием решения в интересах ООО "Оптимумспецдеталь".

Как сообщалось, журналиста Бигуса "упекли" в базу "Миротворца" за сюжет о Свинарчуках. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации.

Олег Гладковский Укроборонпром взятка суд коррупция

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